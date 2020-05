**Fase 2: regolarizzazione migranti divide maggioranza, M5S punta a far saltare banco** (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Si lavora alle misure per regolarizzare i migranti, la proposta targata Teresa Bellanova per 600mila ‘invisibili’, stando ai numeri snocciolati dalla ministra renziana. Ma mentre sono riuniti la stessa Bellanova, la responsabile del Viminale Luciana Lamorgese, il ministro del Sud in quota Pd Giuseppe Provenzano e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, il M5S si prepara alle barricate. Per ora il clima della riunione lascia ben sperare, con Iv che spinge per inserire la regolarizzazione dei migranti già nel dl maggio che il governo si prepara a varare in settimana. “Non c’è spazio – è il timore di alcuni – dovremo fare un decreto ad hoc”. Ma è qui che si insinua il sospetto che il dl non veda la luce. Perché c’è una parte consistente e di peso del Movimento che ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Si lavora alle misure per regolarizzare i, la proposta targata Teresa Bellanova per 600mila ‘invisibili’, stando ai numeri snocciolati dalla ministra renziana. Ma mentre sono riuniti la stessa Bellanova, la responsabile del Viminale Luciana Lamorgese, il ministro del Sud in quota Pd Giuseppe Provenzano e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, il M5S si prepara alle barricate. Per ora il clima della riunione lascia ben sperare, con Iv che spinge per inserire ladeigià nel dl maggio che il governo si prepara a varare in settimana. “Non c’è spazio – è il timore di alcuni – dovremo fare un decreto ad hoc”. Ma è qui che si insinua il sospetto che il dl non veda la luce. Perché c’è una parte consistente e di peso del Movimento che ...

