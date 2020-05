Fase 2: Mazzetti (Fi), ‘fissare riapertura per acconciatura ed estetica’ (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Dall’ultima conferenza stampa del premier Conte dello scorso 26 aprile 2020 fino ad oggi l’attesa per una imminente riapertura per le attività di acconciatura ed estetica è stata vana. Gli appelli delle rispettive associazioni di categoria ed anche di Forza Italia sono stati inascoltati. L’attenzione dimostrata per una riapertura in sicurezza e nel rispetto di tutti gli standard sanitari, distanze comprese, non è bastata per convincere il governo a concedere una riapertura anticipata rispetto alla data ipotizzata del 1 giugno 2020. Ad oggi infatti quella data è rimasta tale.” Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. “Tutto questo -aggiunge- ad oggi non ha senso. Il governo non deve dire quando riaprire, ma come. Se le attività possono riattivarsi rispettando ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Dall’ultima conferenza stampa del premier Conte dello scorso 26 aprile 2020 fino ad oggi l’attesa per una imminenteper le attività died estetica è stata vana. Gli appelli delle rispettive associazioni di categoria ed anche di Forza Italia sono stati inascoltati. L’attenzione dimostrata per unain sicurezza e nel rispetto di tutti gli standard sanitari, distanze comprese, non è bastata per convincere il governo a concedere unaanticipata rispetto alla data ipotizzata del 1 giugno 2020. Ad oggi infatti quella data è rimasta tale.” Lo afferma Erica, deputata di Forza Italia. “Tutto questo -aggiunge- ad oggi non ha senso. Il governo non deve dire quando riaprire, ma come. Se le attività possono riattivarsi rispettando ...

TV7Benevento : Fase 2: Mazzetti (Fi), 'fissare riapertura per acconciatura ed estetica'... - Agenparl : FASE 2, MAZZETTI (FORZA ITALIA): GOVERNO CONSIDERI RIAVVIO ATTIVITA' ESTETISTI E PARRUCCHIERI” - - Agenparl : FASE 2: MAZZETTI (FI), GOVERNO NON DIMENTICHI LAVORATORI DEL SETTORE TURISTICO - - Agenparl : FASE 2, MAZZETTI (FI): “PER RIPARTENZA EDILIZIA SERVE VERO PIANO DI SEMPLIFICAZIONE NORME” - - marcocorazza2 : RT @FI_Toscana: Fase 2: Coinvolgere parlamento e categorie economiche Erica Mazzetti, @forza_italia: per la vera #fase2 è giunto il momento… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Mazzetti Fase 2: Mazzetti (Fi), 'fissare riapertura per acconciatura ed estetica' Metro Fase 2: Mazzetti (Fi), 'fissare riapertura per acconciatura ed estetica'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Dall'ultima conferenza stampa del premier Conte dello scorso 26 aprile 2020 fino ad oggi l'attesa per una imminente riapertura per le attività di acconciatura ed estetica è ...

Fase 2, Mazzetti (Fi): governo consideri riavvio estetisti e parrucchieri

Roma, 4 mag. (askanews) - "Dall'ultima conferenza stampa del Premier Conte dello scorso 26 aprile 2020 fino ad oggi l'attesa per una imminente riapertura per le attività di acconciatura ed estetica è ...

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Dall'ultima conferenza stampa del premier Conte dello scorso 26 aprile 2020 fino ad oggi l'attesa per una imminente riapertura per le attività di acconciatura ed estetica è ...Roma, 4 mag. (askanews) - "Dall'ultima conferenza stampa del Premier Conte dello scorso 26 aprile 2020 fino ad oggi l'attesa per una imminente riapertura per le attività di acconciatura ed estetica è ...