Fase 2 | chi l’ha vista? I soldi ancora non arrivano e la serrata imposta al lavoro

(Di martedì 5 maggio 2020)2, chi l’ha? Certamente da lunedì le strade sono tornate a ripopolarsi, ma resta molto depresso il clima per laal commercio, all’artigianato e in generale alautonomo. I dipendenti a reddito fisso, soprattutto quelli pubblici, hanno avuto la garanzia dello stipendio. Ma già quelli che sono stati messi in cassa integrazione nell’industria privata non hanno vistoun euro, perché l’inefficienza del governo e dell’Inps sta creando ritardi incredibili. Chi però vive un’autentica tragedia è la galassia delautonomo e del commercio. In questi giorni ciascuno di noi sta raccogliendo testimonianze che sono autentici gridi di allarme.2, chi l’ha? Continuano a non arrivare iNon è solo la questione degli stipendi che non si riescono a ...