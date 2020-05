Esplosione in fabbrica a Ottaviano | è la Adler Plastic di Scudieri | almeno cinque feriti

Una violentissima esplosione si è verificata all’interno della Adler Plastic, la fabbrica di Paolo Scudieri che si occupa di produzione e lavorazione di materie plastiche, leader mondiale del settore. L’episodio è avvenuto a Ottaviano, all’interno della sede storica dell’azienda: secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero almeno cinque feriti, uno dei quali in condizioni gravissime. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme. I presenti raccontano di uno scenario apocalittico e di grande panico, dovuto anche al fortissimo boato che si è sentito dopo l'esplosione. Una colonna di fumo nero è visibile da ogni parte della zona vesuviana.

