Coronavirus | il commissario Arcuri sulla fase 2 | “L’app funzionerà solo da alert

"E' importante sottolineare che, allo stato dell'arte, le funzionalità della App fungeranno solo sino all'alert dei contatti registrati da un sospetto contagiato. L'alert avverrà con le modalità previste dalla norma, una volta effettuato l'alert le funzionalità della App si concluderanno". Lo afferma il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, ascoltato in audizione informale in videoconferenza in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera sulla App per tracciare i contatti. "Non è prevista al momento alcuna ulteriore funzionalità che inerisca alcuna relazione tra la App e il Servizio sanitario nazionale successiva all'alert", conclude. "L'unico titolare della protezione dei dati sarà il ministero della ...

