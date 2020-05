Conte: “Non escludiamo apertura anticipata di alcune attività” (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Il Presidente del Consiglio Conte apre alla possibilità che i tempi della “riapertura” del Paese possano essere più brevi del previsto. In un’intervista concessa ad Affaritaliani.it il Premier si è detto disponibile ad andare incontro alla richieste di alcune Regioni. “Fino al 17 maggio – ha sottolineato Conte – saranno in vigore le misure Contenute nell’ultimo Dpcm. Le Regioni ogni giorno ci forniranno i dati aggiornati” “Con il rispetto delle regole – ha continuato – sono fiducioso che la curva epidemiologica potrà ulteriormente rallentare in alcuni territori. Non ignoro le richieste di alcune Regioni e di alcune particolari categorie di anticipare l’apertura delle rispettive attività. Siamo al lavoro anche per questo, ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - Conte : “Non ignoro le Regioni - siamo al lavoro anche per questo. L’instabilità politica adesso sarebbe un gravissimo danno”

Conte - “Non occorre avere investiture né pieni poteri”. Maggioranza tiene

