Conte “L’instabilita’ politica adesso sarebbe un grave danno”

(Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Al di la’ di singoli episodi e di situazioni isolate, abbiamo riscontrato un comportamento molto responsabile da parte degli Italiani”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano online Affaritaliani.it il presidente del Consiglio Giuseppeparlando dell’avvio della Fase 2. “La risposta dei cittadini si sta confermando all’altezza delle difficolta’ del momento, da Nord a Sud, da Milano a Roma, da Torino a Napoli, da Genova a Palermo. Gli spostamenti sui mezzi pubblici e il ritorno al lavoro di milioni di persone si stanno svolgendo senza eccessivi disagi. E’ un primo passo incoraggiante, ma non dimentichiamo che la strada e’ lunga e non dobbiamo mai abbassare la guardia”, aggiunge.“Io ho solo un piano: mettere in sicurezza il Paese, garantire la salute dei cittadini, dare un sostegno a ...