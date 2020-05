Calcio, la Panini propone figurine con riferimenti all’emergenza sanitaria (Di martedì 5 maggio 2020) Le idee non mancano in tempi di pandemia e non fa eccezione la celebre azienda Panini, famosa per il suo storico album delle figurine dei calciatori. Per la stagione 2019-2020, è stata annunciata la presenza di tre figurine extra, destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale della raccolta che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti di questa stagione, come riportato dall’Ansa. Due delle citate figurine saranno dedicate all’immagine dell’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo che, dopo la realizzazione contro il Brescia, espose un cartello con scritto “Andrà tutto bene. Restate a casa” e a “Lo scudetto del cuore“, l’iniziativa della FIGC che ha assegnato uno speciale tricolore per la “Nazionale dell’Emergenza”, dando risalto così a sanitari, ... Leggi su oasport (Di martedì 5 maggio 2020) Le idee non mancano in tempi di pandemia e non fa eccezione la celebre azienda, famosa per il suo storico album delledei calciatori. Per la stagione 2019-2020, è stata annunciata la presenza di treextra, destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale della raccolta che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti di questa stagione, come riportato dall’Ansa. Due delle citatesaranno dedicate all’immagine dell’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo che, dopo la realizzazione contro il Brescia, espose un cartello con scritto “Andrà tutto bene. Restate a casa” e a “Lo scudetto del cuore“, l’iniziativa della FIGC che ha assegnato uno speciale tricolore per la “Nazionale dell’Emergenza”, dando risalto così a sanitari, ...

