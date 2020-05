Vietnam, 22 milioni di studenti tornano a scuola (Di lunedì 4 maggio 2020) Questa mattina in Vietnam sono tornati tra i banchi di scuola e delle università 22 milioni di studenti dopo tre mesi di stop a causa del coronavirus. Nel Paese non si registrano casi da diciassette giorni di fila e le misure restrittive sono state gradualmente allentate. Rimane l’obbligo per gli studenti di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo. In Vietnam, che confina al Nord con la Cina, sono stati registrati solo 271 casi e zero morti su un Paese di 95 milioni di abitanti. Una risposta al virus che ha ricevuto apprezzamenti, ma anche sollevato critiche e dubbi. I detrattori hanno accusato il partito comunista Vietnamita, al potere dal 1975, di aver censurato informazioni sul coronavirus e di aver sfruttato l’occasione per aumentare il controllo su ciò che viene pubblicato su internet. Molti hanno ... Leggi su italiasera Coronavirus - 3 milioni di contagi nel mondo. Uk - vittime al minimo da un mese. Usa - oltre 55mila vittime : “Come la guerra in Vietnam”. Russia supera i contagi della Cina (Di lunedì 4 maggio 2020) Questa mattina insono tornati tra i banchi die delle università 22didopo tre mesi di stop a causa del coronavirus. Nel Paese non si registrano casi da diciassette giorni di fila e le misure restrittive sono state gradualmente allentate. Rimane l’obbligo per glidi indossare la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo. In, che confina al Nord con la Cina, sono stati registrati solo 271 casi e zero morti su un Paese di 95di abitanti. Una risposta al virus che ha ricevuto apprezzamenti, ma anche sollevato critiche e dubbi. I detrattori hanno accusato il partito comunistaita, al potere dal 1975, di aver censurato informazioni sul coronavirus e di aver sfruttato l’occasione per aumentare il controllo su ciò che viene pubblicato su internet. Molti hanno ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Superati i 3,5 milioni di #contagi nel #mondo #Covid #Usa ed #Europa i più colpiti. In #Vietnam riapro… - italiaserait : Vietnam, 22 milioni di studenti tornano a scuola - soteros1 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Superati i 3,5 milioni di #contagi nel #mondo #Covid #Usa ed #Europa i più colpiti. In #Vietnam riaprono le… - Ilmoralizzator9 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Superati i 3,5 milioni di #contagi nel #mondo #Covid #Usa ed #Europa i più colpiti. In #Vietnam riaprono le… - fisco24_info : Vietnam, milioni di ragazzi a scuola: Obbligo di indossare la mascherina e distanza di 1,5 metri -

Ultime Notizie dalla rete : Vietnam milioni Vietnam, milioni di ragazzi a scuola Agenzia ANSA Smartphone, il peggior trimestre dal 2013: cresce solo Xiaomi

La pandemia provocata dal Coronavirus ha devastato il mercato mondiale degli smartphone nel primo trimestre 2020, con consegne precipitate del 13% rispetto a un anno fa, e scese a 272 milioni di dispo ...

Coronavirus, oltre tre milioni e mezzo di contagiati in tutto il mondo

Ci sono oltre 3,5 milioni di persone contagiate dal Coronavirus in tutto il mondo, tre quarti dei quli in Europa e negli Usa. L'Europa rimane il Continente più colpito dalla pandemia, ma gli Stati Uni ...

La pandemia provocata dal Coronavirus ha devastato il mercato mondiale degli smartphone nel primo trimestre 2020, con consegne precipitate del 13% rispetto a un anno fa, e scese a 272 milioni di dispo ...Ci sono oltre 3,5 milioni di persone contagiate dal Coronavirus in tutto il mondo, tre quarti dei quli in Europa e negli Usa. L'Europa rimane il Continente più colpito dalla pandemia, ma gli Stati Uni ...