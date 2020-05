Ultime Notizie Roma del 04-05-2020 ore 16:10 (Di lunedì 4 maggio 2020) Romadailynews radiogiornale Trovati un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli dal 20 febbraio al 31 marzo 2020 sono 13710 morti per covid-19 in Italia il dato emerge dal rapporto prodotto dall’istituto nazionale di statistica e dall’istituto superiore di sanità i dati di mortalità totale si riferiscono a 6866 comuni 87% 7904 complessivi si tratta della prima il rapporto che l’istituto diffonde questa informazione riferita a un numero così consistente di comuni è giunto a Napoli il treno da Milano è arrivato alla stazione centrale il Frecciarossa i passeggeri sono scesi ordinatamente hanno seguito il percorso indicato dalle forze dell’ordine E tanto si infila Per la misurazione della temperatura con il termo scannerbanchina della Stazione 1 detto con il megafono Ricorda a chi scende di mantenere la distanza sociale ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Conte : “Contro il Covid-19 unica opzione per mondo è cooperare”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Boccia : “L’Italia non è mai tornata indietro”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : von der Leyen : “Da Commissione Ue un miliardo euro per vaccino” (Di lunedì 4 maggio 2020)dailynews radiogiornale Trovati un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli dal 20 febbraio al 31 marzosono 13710 morti per covid-19 in Italia il dato emerge dal rapporto prodotto dall’istituto nazionale di statistica e dall’istituto superiore di sanità i dati di mortalità totale si riferiscono a 6866 comuni 87% 7904 complessivi si tratta della prima il rapporto che l’istituto diffonde questa informazione riferita a un numero così consistente di comuni è giunto a Napoli il treno da Milano è arrivato alla stazione centrale il Frecciarossa i passeggeri sono scesi ordinatamente hanno seguito il percorso indicato dalle forze dell’ordine E tanto si infila Per la misurazione della temperatura con il termo scannerbanchina della Stazione 1 detto con il megafono Ricorda a chi scende di mantenere la distanza sociale ...

davidallegranti : Ultime notizie: potete passeggiare restando sul posto. - fanpage : 'Sbagliare in questa regione significa provocare una ecatombe” Così il Presidente della Regione Campania - MinisteroSalute : #Covid19 Salgono a 15 le sperimentazioni che hanno ricevuto il via libera dall’@Aifa_ufficiale. Le ultime 2 riguard… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Droga: arrestato spacciatore a bordo di una bicicletta elettrica) è stato pubb… - sandromerg : Test sul sangue effettuati in Giappone rivela: la mortalità da coronavirus è inferiore all’influenza - La Stampa -… -