"Ti mangio il cuore infame..." Furia dei pusher su Brumotti

Francesca Galici Nuova inchiesta di Vittorio Brumotti per Striscia la notizia in uno fortino della droga del milanese gestito dalla criminalità organizzata: minacce di morte, armi e munizioni nel mirino delle forze dell'ordine Continuano le inchieste di Vittorio Brumotti nei luoghi dello spaccio italiano e nel suo ultimo reportage sul territorio ha documentato la situazione nell'hinterland milanese. Per Striscia la notizia, l'inviato in bicicletta è tornto a Cinisello Balsamo, una delle città più importanti della cinta metropolitana lombarda. Il servizio completo andrà in onda stasera a partire dalle 20.40 nel telegiornale satirico di Canale5 e mostrerà il degrado di una città dove il lockdown non ha spento le attività di commercio della droga. Vittorio Brumotti ha posato la sua attenzione sul quartiere Sant'Eusebio di ...

Continuano le inchieste di Vittorio Brumotti nei luoghi dello spaccio italiano e nel suo ultimo reportage sul territorio ha documentato la situazione nell'hinterland milanese. Per Striscia la notizia, ...

