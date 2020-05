“Ti amo…” Aida Yespica | dopo il lungo silenzio torna a farsi viva E al suo fianco

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 maggio 2020) Da tantissimo tempo non si avevano più notizie social dalla showgirle c’era stata più di qualche preoccupazione nei suoi fan. Ma adesso si è nuovamente fattacon uno scatto che ha già scatenato centinaia di commenti. Infatti, lei si è immortalata con un uomo misterioso, mai visto prima d’ora, che ha dunque fatto porre molte domande. In molti si chiedono se sia soltanto un amico o se tra i due ci sia qualcosa di tenero e l’inizio quindi di una nuova relazione. In tutto questo periodo di quarantena è rimasta totalmente ine questa situazione non era piaciuta ai suoi follower, che quasi quotidianamente si chiedevano cosa potesse essere successo. Invece pare proprio che non sia accaduto nulla di particolare.si è semplicemente estraniata dal mondo virtuale e non è escluso che nel ...