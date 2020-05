Terremoto in Sicilia, scossa magnitudo 3.3 a Trapani: paura da Erice a Marsala [MAPPE e DATI INGV] (Di lunedì 4 maggio 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa è stata distintamente avvertita a Trapani, ma anche a Marsala e Erice. Il sisma, di magnitudo 3.3, si è verificato alle ore 19.14. L’epicentro è stato localizzato a Paceco, in provincia di Trapani, mentre l’ipocentro a soli 8.3 Km di profondità. La scossa è stata avvertita in maniera decisa in diversi comuni, probabilmente per la sua superficialità. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Terremoto in Sicilia, scossa magnitudo 3.3 a Trapani: paura da Erice a Marsala MAPPE e DATI INGV Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Terremoto in Sicilia : scossa 3.3 magnitudo fra Trapani e Marsala - forte boato e paura tra la popolazione

Terremoto Sicilia : avvertita scossa in provincia di Trapani [MAPPE e DATI]

TERREMOTO OGGI PALERMO M 3.5/ Ingv ultime scosse : nuovo sisma fa tremare Sicilia (Di lunedì 4 maggio 2020) Unadiè stata registrata poco fa in. Laè stata distintamente avvertita a, ma anche a. Il sisma, di3.3, si è verificato alle ore 19.14. L’epicentro è stato localizzato a Paceco, in provincia di, mentre l’ipocentro a soli 8.3 Km di profondità. Laè stata avvertita in maniera decisa in diversi comuni, probabilmente per la sua superficialità. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Seguiranno aggiornamenti live. L'articoloin3.3 adae DATI INGV Meteo Web.

GiulivoGiovanni : RT @leggoit: #Terremoto in #Sicilia: scossa e forte boato, paura tra la popolazione - Maryeterngif : Terremoto in Sicilia: scossa 3.3 magnitudo fra Trapani e Marsala, forte boato e paura tra la popolazione - MALTEMPO… - robertodg_ph : In sicilia ci mancava il #terremoto. 2020 fai quello che devi fare e ti togli il pensiero. #4maggio2020 - davidedesario : Terremoto in Sicilia: scossa 3.3 magnitudo fra Trapani e Marsala, forte boato e paura tra la popolazione - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di TRAPANI, in SICILIA, a Paceco. Magnitudo 3.3. Ecco QUI i DETTAGLI -