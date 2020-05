Spadafora “Di ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio” (Di lunedì 4 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Leggo cose strane in giro ma nulla e’ cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio”. Lo precisa con un post su Facebook il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a proposito dell’ok del Viminale agli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra. “Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al piu’ presto!”, aggiunge il ministro.(ITALPRESS). L’articolo Spadafora “Di ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio” proviene da Italpress. Spadafora “Di ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio” su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta Spadafora “Di ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio”

Coronavirus Serie A - stagione finita? Spadafora : “Difficile riprendere”

