Mara Venier, incubo finito: finalmente ha potuto abbracciarlo (Di lunedì 4 maggio 2020) Questo articolo Mara Venier, incubo finito: finalmente ha potuto abbracciarlo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier finalmente può gioire: la conduttrice di Domenica in è al settimo cielo dal momento che ha potuto riabracciare una persona speciale. Mara Venier si commuove per ciò che è successo. La conduttrice attendeva questo momento ormai da parecchio tempo e non pensava nemmeno potesse ancora arrivare questo fatidico giorno, quello in cui si … Leggi su youmovies Mara Venier - l’ira di Nicola Carraro : fa male al cuore

Ascolti Domenica In : Mara Venier trionfa e sfiora il 19% di share

Domenica In - bomba di Mara Venier : "Sono a disposizione - ma...". Voci sul futuro della trasmissione (Di lunedì 4 maggio 2020) Questo articolohaè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.può gioire: la conduttrice di Domenica in è al settimo cielo dal momento che hariabracciare una persona speciale.si commuove per ciò che è successo. La conduttrice attendeva questo momento ormai da parecchio tempo e non pensava nemmeno potesse ancora arrivare questo fatidico giorno, quello in cui si …

infoitcultura : 'È durissima'. Claudia Amendola, il suo grido di dolore a Domenica In: Mara Venier resta in silenzio - Dariaiai : se mi dicessero che d'ora in avanti posso seguire solo 3 account su insta per intrattenermi uno sarebbe sicuramente… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: MARA VENIER MASCHERINA - GHERARDIMAURO1 : MARA VENIER MASCHERINA - KPerryFirstLove : RT @smjileharry: Che ci fa Mara Venier nella 4º foto a sistemare scatoloni -