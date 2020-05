"Grazie Cina!", e applausi all'inno di Pechino? Tutto falso; porcheria comunista, i video manipolati degli italiani sui balconi (Di lunedì 4 maggio 2020) La partita che la Cina sta giocando in Italia sul coronavirus è sempre più sporca. Mentre c'è chi intravede negli aiuti di Pechino al nostro Paese un tentantivo di allacciare rapporti geopolitici più stretti, in grado di far deflagrare le alleanze strategiche con Unione europea e Stati Uniti, si diffondono sospetti sulla propaganda online indirizzata al popolo cinese. Stanno girando video di italiani che applaudono l'inno cinese e gridano dai balconi delle nostre città "Grazie Cina!" durante la quarantena. "Vere e proprie fake news". A denunciarlo è il Financial Times, che ha pescato alcuni tweet simili e molto sospetti da parte di esponenti del governo comunista di Pechino. Pochi giorni dopo aver annunciato l'invio di forniture mediche all'Italia, sono stati i media cinesi a mostrare quei video, prontamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) La partita che la Cina sta giocando in Italia sul coronavirus è sempre più sporca. Mentre c'è chi intravede negli aiuti dial nostro Paese un tentantivo di allacciare rapporti geopolitici più stretti, in grado di far deflagrare le alleanze strategiche con Unione europea e Stati Uniti, si diffondono sospetti sulla propaganda online indirizzata al popolo cinese. Stanno girandodi italiani che applaudono l'cinese e gridano dai balconi delle nostre città "" durante la quarantena. "Vere e proprie fake news". A denunciarlo è il Financial Times, che ha pescato alcuni tweet simili e molto sospetti da parte di esponenti del governodi. Pochi giorni dopo aver annunciato l'invio di forniture mediche all'Italia, sono stati i media cinesi a mostrare quei, prontamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Grazie Cina Fake news, video "taroccati" sugli italiani che applaudono l'inno cinese la Repubblica Cina, i video degli italiani che applaudono l'inno cinese e urlano "Grazie Cina" dai balconi: ecco cosa c'è dietro gli "aiuti" di Pechino

Architettura da pandemia

Nessun architetto si era mai spinto fino a immaginare una pandemia come quella che si fa strada ovunque. Quella di uno status quo distopico in cui i rapporti sociali sono annullati, inclusi quelli fam ...

