Debito dei privati fuori controllo | l’Fmi mette nel mirino l’Olanda

(Di lunedì 4 maggio 2020) Da quando la pandemia di Covid-19 ha travolto l’Europa abbiamo imparato a conoscere il vero volto dell’Olanda. Nelle scorse settimane, nel bel mezzo della trattativa svoltasi a Bruxelles sugli strumenti da attuare per sostenere le economie dei Paesi dell’Eurozona, il governo olandese ha più volte battuto i pugni sul tavolo per esprimere tutta la sua contrarietà a ipotetici ”aiuti a pioggia”. Il premier Mark Rutte è diventato il baluardo del cosiddetto fronte rigorista, cioè di quello schieramento contrario a ”misure eccezionali” e che comprende, oltre all’Olanda, anche Germania, Austria e Stati scandinavi. Volessimo trovare un motto per descrivere l’atteggiamento dell’Aia, potremmo dire che, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, gli olandesi sono rigoristi all’esterno ma tolleranti in casa ...