Covid-19 | ottimi risultati con il plasma De Donno | ‘La cura funziona’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 maggio 2020) (DIRE) Roma, 4 mag. – Giuseppe De, primario presso il Reparto di Pneumologia dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, e’ stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Universita’ Niccolo’ Cusano, su Radio Cusano Tv Italia (canale 264 dtt). Sullo scontro con Buroni suliperimmune. “Siamo riusciti a Mantova, insieme con Pavia, a realizzare questa sperimentazione che e’ molto seria anche se qualcuno ha voluto farla passare addirittura per una cosa ciarlatanesca- ha affermato il Dott. De- Non solo il prof. Burioni, ma anche altri. Su di me in queste ore ne hanno dette di ogni. Lui si permette giustamente di andare a parlare in tv, noi ci permettiamo di lavorare 18 ore al giorno al fianco dei nostri pazienti. Abbiamo cercato di trovare un’arma magica ...