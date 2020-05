Caso Botteri, Tomaso Trussardi difende la moglie Michelle Hunziker (Di lunedì 4 maggio 2020) Michelle Hunziker – Giovanna Botteri: Tomaso Trussardi interviene nella bufera Tomaso Trussardi ha difeso la moglie Michelle Hunziker dopo le polemiche scoppiate in seguito al servizio di Striscia la Notizia sulla giornalista Giovanna Botteri. “Nella falsa convinzione di difendere una donna ne state brutalmente ferendo e bullizzando altre non colpevoli – ha scritto nelle Stories di Instagram Trussardi -. Distanti, ma vicini? Io ci credevo”. “L’entità delle minacce (molte di morte) che ci sono state rivolte – continua Tomaso Trussardi su Instagram – ed il bullismo anche femminile è stato esponenzialmente superiore a ciò di cui è stata accusata ingiustamente mia moglie … L’amarezza sta nel constatare che queste accuse nascono da una stampa il cui ruolo dovrebbe imporre di riportare e ... Leggi su tpi Caso Botteri - ‘Striscia la Notizia’ tira in ballo Fabio Fazio e Michelle Hunziker lancia un appello alla giornalista (Video)

La mentalità retrograda sulle donne è ancora tra noi : il caso Giovanna Botteri lo dimostra

