Anzio | assalto al McDonald’s | tutti in fila sulla Nettunense per prendere i menù da

(Di lunedì 4 maggio 2020) Riaprono i McDonald’s, anche se solo con i servizi d’asporto in loco, McDrive e McDelivery, e subito vengono presi d’, come quello che si trova su via, ad, dove questa sera alle ore 20:35 una lunghissimadi auto si era formata per poter accedere al fast food.in coda, ordinatamente e pazientemente: per poteri menù l’attesa è stata anche superiore a un’ora. Ma, evidentemente, dopo quasi due mesi di “astinenza” dai famosi panini e crocchette di pollo, ne sarà valsa la pena. (Video di Alessandro Toppetta)al McDonald’s:inperi menù da asporto (VIDEO) su Il Corriere della Città.