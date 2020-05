AirFrance e Lufthansa in ginocchio, ci pensano Parigi e Berlino a salvarle (con l'ok di Bruxelles) (Di lunedì 4 maggio 2020) Il governo francese ha messo sul piatto 7 miliardi di prestiti agevolati per la compagnia di bandiera. Germania pronta ad... Leggi su europa.today (Di lunedì 4 maggio 2020) Il governo francese ha messo sul piatto 7 miliardi di prestiti agevolati per la compagnia di bandiera. Germania pronta ad...

Ultime Notizie dalla rete : AirFrance Lufthansa AirFrance e Lufthansa in ginocchio, ci pensano Parigi e Berlino a salvarle (con l'ok di Bruxelles) EuropaToday Aerei, via ai tagli per Ba, Sas, Ryanair. Alitalia chiude il volo per New York

Decollano i tagli nei cieli.Dopo quasi due mesi di crollo del traffico aereo molte compagnie stanno attuando piani di ristrutturazione con tagli all’occupazione. British Airways (Ba), Sas e Ryanair ha ...

Air France, da Commissione UE via libera agli aiuti di Stato

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha dato il via libera alla iniezione di liquidità da parte dei Governo francese a favore di Air France. Un intervento, ovvero un aiuto di Stato, da 7 miliardi di e ...

