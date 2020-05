VIDEO - Il portiere Trapp crea una mascherina da un calzino: le immagini dai social (Di domenica 3 maggio 2020) In attesa di tornare a calcare i campi da calcio, i giocatori si dedicano alle più stravaganti attività. Leggi su tuttonapoli “Ho due meteoriti e un pezzo di Luna. Non ho la tv - ultima volta ai videogiochi nel ’98” : il portiere confessa

Julio Cesar : «Il miglior portiere mai affrontato? Buffon! Ecco perché…» – VIDEO (Di domenica 3 maggio 2020) In attesa di tornare a calcare i campi da calcio, i giocatori si dedicano alle più stravaganti attività.

Inter_TV : ?? | COMPLEANNO 4?7?3? presenze ??? ???? Protagonista dello Scudetto dei Record ?? 2? Coppe Uefa?? 3? volte consecutive… - tuttonapoli : VIDEO - Il portiere Trapp crea una mascherina da un calzino: le immagini dai social - PianetaMilan : Il #Milan celebra #Donnarumma sui social: 'Il numero 1 nei nostri cuori' (VIDEO) Ecco le sue migliori parate durant… - Rickysapo1 : RT @Bett_Calcaterra: Ennesimo straordinario collegamento di #QSVS con le #leggende del #calcio Il giusto tributo, per me, al più grande por… - VincenzoLentin1 : RT @tvdellosport: ?? “MI AUGURO POSSA CONTINUARE LA FAVOLA DI DONNARUMMA AL MILAN . ?? Massimiliano Mirabelli, ex DS del Milan, ospite a #Spo… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO portiere DONNARUMMA, il Milan celebra il suo portiere: skills | Video Pianeta Milan SALERNITANA: il pareggio sul perugia di 2 anni fa esatti [VIDEO]

In data 1 maggio 2018, ossia due anni fa esatti, la Salernitana di scena in Umbria ottenne un pareggio contro il Perugia, in occasione della 39^ giornata di Serie B. I campani si portarono avanti al 2 ...

CALCIO - Figliola: "Orgogliosi del nostro cammino, se non si riparte meritiamo la Serie C"

Prosegue il ciclo di interviste esclusive del prof. Giuseppe Urbano ai protagonisti della cavalcata del Bitonto capolista del girone H di Serie D. Dopo mister Taurino e il presidente Rossiello, questa ...

In data 1 maggio 2018, ossia due anni fa esatti, la Salernitana di scena in Umbria ottenne un pareggio contro il Perugia, in occasione della 39^ giornata di Serie B. I campani si portarono avanti al 2 ...Prosegue il ciclo di interviste esclusive del prof. Giuseppe Urbano ai protagonisti della cavalcata del Bitonto capolista del girone H di Serie D. Dopo mister Taurino e il presidente Rossiello, questa ...