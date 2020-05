Serie A, Spadafora: “No allenamenti dei club prima del 18/5, del campionato non se ne parla proprio” (Di domenica 3 maggio 2020) Un nuovo parere espresso dal Ministro per lo Sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora. Questo il messaggio pubblicato su Facebook in merito alla ripresa degli allenamenti e del campionato di Serie A: “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio. Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!” Coronavirus, Conte sulla Fase 2: “Da domani più occasioni di contagio. Servono collaborazione e senso civico”L'articolo Serie A, Spadafora: “No allenamenti dei club prima del 18/5, del campionato non se ne parla proprio” ... Leggi su calcioweb.eu Spadafora : «Ripresa Serie A? Per ora non se ne parla proprio»

Ripresa Serie A - Spadafora scrive al Comitato Scientifico : "Valutate allenamenti anche per sport di squadra"

