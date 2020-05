"Non se ne parla proprio". Spadafora, doccia gelata per la serie A: non si gioca (Di domenica 3 maggio 2020) “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio”. Vincenzo Spadafora è intervenuto sui social per fare chiarezza riguardo alle ultime voci sulla ripresa degli allenamenti, ribadendo la posizione pessimista sulla ritorno in campo. “Gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio - ha scritto il ministro dello Sport - e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio”. Insomma, Spadafora è stato categorico: “Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto”. Leggi su liberoquotidiano Spadafora gela la Serie A : "Ripresa del campionato? Per ora non se ne parla"

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Spadafora : “Ripresa campionato? Per ora non se ne parla”

Spadafora “Di ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio” (Di domenica 3 maggio 2020) “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio”. Vincenzoè intervenuto sui social per fare chiarezza riguardo alle ultime voci sulla ripresa degli allenamenti, ribadendo la posizione pessimista sulla ritorno in campo. “Gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio - ha scritto il ministro dello Sport - e della ripresa del campionato per ora non se ne”. Insomma,è stato categorico: “Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto”.

lucianonobili : Quando e con chi della maggioranza per conto della quale governa il ministro Spadafora ha stabilito che della ripar… - RaiUno : Quando parla @albertoangela è impossibile non ascoltare ? #123Fiorella @FiorellaMannoia #Rai1 - Gazzetta_it : #Coronavirus, #Spadafora insiste: 'Allenamenti di squadra dopo il 18 e di riprendere la #SerieA per ora non se ne p… - Maggico7 : RT @lucianonobili: Quando e con chi della maggioranza per conto della quale governa il ministro Spadafora ha stabilito che della ripartenza… - MlNHYUKKU : @hongotiddies assolutamente purtroppo non si parla molto dei danni che possono avere e grazie mille per tutti i consigli ! ?? -