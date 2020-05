Meteo 7 Giorni | parte FASE 2 e arriva l' anticiclone africano Ma non durerà

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 3 maggio 2020)SINO AL 9 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE L'Italia risente ancora di una circolazione di correnti nord-occidentali relativamente fresche, che va a scorrere fra una cupola di alta pressione sulla Penisola Iberica e una saccatura ciclonica che si allunga dalla Penisola Scandinava verso i Balcani. Impulsi perturbati in serie sono convogliati da questi flussi nord-occidentali e tendono ad impattare sulle Alpi. Si genera così instabilità con temporali che a tratti dall'Arco Alpino si sono propagati alle pianure del Nord-Est, potranno anche fenomeni occasionalmente intensi. Ora la pressione sta però aumentando soprattutto sul Nord Italia e residua instabilità insisterà al Centro-Sud, principalmente in Appennino. La stabilità entrerà a pieno regime in avvio di settimana, momento tra l'altro dell'inizio della2 che quindi ...