L’intruso a casa di Eminem e gli altri gossip del weekend

(Di domenica 3 maggio 2020) Anche Eminem ha il suo stalker. Come rivela TMZ, il rapper lo scorso mese ha sorpreso in piena notte un intruso all’interno della sua abitazione di Detroit. L’uomo si era introdotto in casa attraverso la finestra della cucina, dopo aver rotto il vetro con una pietra. Il 26enne è stato arrestato dalla polizia. E si è scoperto che non era nemmeno la prima volta che faceva un giretto nelle proprietà del cantante. La scorsa estate, infatti, era stato fermato all’interno di un’altra proprietà di Eminem. Alle forze dell’ordine aveva detto di «essere alla ricerca di suo fratello Marshall (il vero nome del rapper, ndr)».