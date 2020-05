"La prevenzione potrebbe non bastarci" (Di domenica 3 maggio 2020) Serenella Bettin Il virologo: "La curva dei contagi può risalire: controllarla non sarà facile" Eccolo il professor Crisanti, l'uomo dei tamponi. Esce dalla scuola elementare di Vo' Euganeo che sono le 13 del primo sabato di maggio. Guanti azzurri, mascherina, giacca, camicia; ci spiega perché è importante il modello Vo' Euganeo. Lui, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, è l'uomo che da sempre ha sostenuto tamponi per tutti. Soprattutto agli asintomatici. Il governatore del Veneto Luca Zaia, l'ha definito «il nostro faro». Domani si entra nella Fase 2, cosa ci dobbiamo aspettare? «Appena si allentano le misure la curva potrebbe tornare a salire, ma il problema è quanto riusciremo a controllarla con le misure di prevenzione e distanziamento sociale». È ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 maggio 2020) Serenella Bettin Il virologo: "La curva dei contagi può risalire: controllarla non sarà facile" Eccolo il professor Crisanti, l'uomo dei tamponi. Esce dalla scuola elementare di Vo' Euganeo che sono le 13 del primo sabato di maggio. Guanti azzurri, mascherina, giacca, camicia; ci spiega perché è importante il modello Vo' Euganeo. Lui, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, è l'uomo che da sempre ha sostenuto tamponi per tutti. Soprattutto agli asintomatici. Il governatore del Veneto Luca Zaia, l'ha definito «il nostro faro». Domani si entra nella Fase 2, cosa ci dobbiamo aspettare? «Appena si allentano le misure la curvatornare a salire, ma il problema è quanto riusciremo a controllarla con le misure die distanziamento sociale». È ...

