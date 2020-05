La Juve richiama i giocatori stranieri all’estero

(Di domenica 3 maggio 2020) Dopo l’ok del Viminale per la ripresa degli allenamenti, lantus ha dato indicazione ai 9ancora all’estero di organizzarsi per rientrare a Torino. È quanto apprende l’Ansa dalla società bianconera. Al rientro dovranno osservare i 14 giorni della quarantena, secondo le disposizioni del governo. Per quel che riguarda iin Italia, … L'articolo Laall’estero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Juventus dovrà aspettare un po' più del previsto prima di riabbracciare Cristiano Ronaldo. Alla luce della circolare del Viminale che consente gli allenamenti individuali anche per gli sport di squ ...Dopo dunque le polemiche ecco è intervenuto il Governo a gettare un ramoscello di ulivo, dando il proprio via libera da questo lunedì alla ripresa degli allenamenti in via individuale anche per gli a ...