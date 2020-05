Fase 2: chi sono i congiunti e chi possiamo incontrare (Di domenica 3 maggio 2020) Comincia la Fase 2. Dal 4 maggio il Governo ha stabilito la riapertura di numerose attività (leggi chi può tornare al lavoro) che riporteranno al lavoro quasi 4 milioni di cittadini. Ma soprattutto saranno allentate le limitazioni alla libertà privata ed agli spostamenti. Si potrà infatti far visita ai parenti (sempre nel rispetto delle norme sanitarie che prevedono l'uso della mascherina, dei guanti e del distanziamento sociale) e ai cosiddetti "affetti stabili". Da giorni questo è al centro del dibattito per cercare di stabilire davvero quale sia il perimetro delle persone che possiamo incontrare. Dubbi a cui il Governo ha risposto con un documento ufficiale postato sul suo sito nelle famose FAQ:IL DOCUMENTO INTEGRALEFase DUE REGOLE.pdf1. Posso spostarmi per far visita a qualcuno? sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri ... Leggi su panorama Quando riapriranno i parchi durante la fase 2 coronavirus in Italia?

Onzo. L’aspetto più drammatico e doloroso di questa fase emergenziale è il fatto che non potremo riabbracciarci per lungo tempo, dovendo mantenere distanze fisiche dalle altre persone. A questo triste ...

Il mondo del calcio è ormai fermo da diverse settimane a causa dell’emergenza Covid-19. I principali campionati del vecchio continente sono alle prese con protocolli di sicurezza e regolamenti vari pe ...

