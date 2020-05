Caso ‘Striscia la Notizia’ | Alberto Matano interviene su Giovanna Botteri

Leggi su bitchyf

(Di domenica 3 maggio 2020) Il servizio di Striscia la Notizia sunon è piaciuto a molti telespettatori, ma anche all’Ordine dei Giornalisti, che ieri ha pubblicato un comunicato. Anche la giornalista ha detto la sua con una lunga lettera inviata al quotidiano Il Tempo. Ieri sera però Striscia la Notizia ha replicato dal sito Dagospia, dal tg satirico hanno fatto sapere che quello sullaera un servizio in sua difesa e che non c’era assolutamente del body shaming. Sui social c’è stata un’esplosione di solidarietà per la corrispondente Rai e tra i diversi colleghi che hanno preso le parti dic’era anche, che per lei ha speso delle bellissime parole dal suo profilo Twitter. “ha raccontato negli anni pezzi di storia. Dal Kosovo all’Iraq, prima giornalista al mondo a ...