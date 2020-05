Alberto Matano furioso con Michelle Hunziker | scoppia il caso in tv

(Di domenica 3 maggio 2020) Striscia la Notizia, noto tg satirico, ha attaccato più volte l’inviata Rai Giovanna Botteri. Il collega giornalistala difende. Negli ultimi mesi il tg satirico nato da Antonio Ricci, Striscia la Notizia, ha attaccato la corrispondente Rai da Pechino Giovanna Botteri per il suo look. Il programma condotto dae Gerry … L'articoloconilin tv è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

