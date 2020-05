Ludovico Tersigni diviso fra Giovanni di Skam ed Ale di Summertime

Leggi su bitchyf

(Di domenica 3 maggio 2020)è un attore di teen drama (i suoi ruoli più celebri sono infattiGarau diItalia ed Alessandro Alba di) ed intervistato da MoviePlayer ha confessato: “Per quanto riguardapreferisco sempre non fare paragoni fra i lavori che faccio, ma in questo caso posso dire che sono stati due set che mi hanno dato l’opportunità di fare un grande cambiamento a livello di personaggio. Frae Alessandro ci sono tante differenze e il fatto che un attore giovane come me abbia l’opportunità di interpretare in età così giovane due personaggi così diversi è davvero interessante ed appagante. L’etichetta di ‘teen idol’ non lo infastidisce, come confessato a Vanity Fair. “Se mi dovessero affibbiare l’etichetta di attore che fa le teen-serie ...