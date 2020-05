Le risse a Uomini e donne sono programmate? Gemma Galgani si lascia sfuggire una

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Letrae Tina Cipollari al Trono overtutte vere. Intervistatada da DiPiù Tv, la Dama di Torino confessa: "Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo cheè un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d'amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male". Tra le più famose provocazioni dell'opinionista storica di Maria De Filippi, l'ingresso in studio con il pupazzo della mummia, che rappresenterebbe proprio la dama. "Lei in passato l'ha più volte portata in trasmissione dicendo cheio. Non avete idea di quanto mi faccia soffrire questo siparietto, dice chebrutta, che ho il ...