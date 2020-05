Il veterano che emoziona il Regno Unito (Di sabato 2 maggio 2020) Nella giornata del 30 aprile ha compiuto cento anni di vita Tom Moore, il capitano e veterano dell’esercito britannico che ha acquisito notorietà nelle ultime settimane per la sua battaglia filantropica a favore del National Health Service, il sistema sanitario pubblico del Regno Unito, impegnato nell’emergenza coronavirus. Thomas Moore, nato il 30 aprile del 1920, ha prestato servizio nell’esercito britannico durante tutto il corso della Seconda guerra mondiale, dapprima nel prestigioso Reggimento del Duca di Wellington, di presidio alla Cornovaglia contro una possibile invasione tedesca, e poi in Asia, inquadrato nel 145esimo e nel 146esimo reggimento corazzato, schierato contro i giapponesi e protagonista della vittoriosa offensiva alleata per la liberazione della Birmania tra il 1944 e il 1945. Nelle scorse settimane, mentre il Regno Unito ... Leggi su it.insideover Tutti pazzi per 'Captain Tom' - veterano 99enne che ha raccolto 26 milioni per i medici britannici

