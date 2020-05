Il regalo di Francesco Totti a Ilary Blasi non piace a tutti | critiche per quel

(Di sabato 2 maggio 2020) llaryha da poco festeggiato il compleanno. La conduttrice ha spento 39 candeline e nonostante l’impossibilità di festeggiare fuori casa, ha comunque celebrato il suo giorno speciale alla grande. In casa, ovvio, con il maritoe i figli Cristian, 14 anni, Chanel 12, e Isabel, 4. Il Capitano ha dapprima pubblicato sul suo profilo una bellissima foto di coppia con scritto “Auguri amore mio. Buon compleanno, Ti Amo”, poi una serie di scatti inediti tra le Storie. Non è mancata una cena romantica a lume di candela: la coppia ha mangiato scampi crudi e altre golosità a base di pesce freschissimo e brindato con lo champagne.ha spento le candeline sulla torta, una mimosa, che è tra i suoi dolci preferiti, ma a tavola è arrivato pure un semifreddo al gelato. (Continua dopo la foto) Ildell’ex capitano ...

Alessan13775500 : RT @ilariomaiolo: 'La carità è anzitutto una grazia, un regalo; poter amare è un dono di Dio, e dobbiamo chiederlo. La carità è una grazia:… - volonellaluce : RT @ilariomaiolo: 'La carità è anzitutto una grazia, un regalo; poter amare è un dono di Dio, e dobbiamo chiederlo. La carità è una grazia:… - ilariomaiolo : 'La carità è anzitutto una grazia, un regalo; poter amare è un dono di Dio, e dobbiamo chiederlo. La carità è una g… - Francesco : Con ReStart Coaching voglio dare l'opportunità ad aziende e imprenditori di avere supporto in una fase ricca di sfi… - adestrainalto : ma non mi aspettavo che Francesco cantasse Il sudore ci appiccica, che bel regalo ?? #1M2020 -

Ultime Notizie dalla rete : regalo Francesco

SannioPAGE

Su Leggo.it le ultime novità. Francesco Totti e le dodici scatole di rose per Ilary Blasi, un dettaglio fa infuriare i fan: «È inquietante». In occasione del suo compleanno, l'ex capitano della Roma h ...Francesco Facchinetti è un eterno ragazzino. La sua voglia di fare, il suo amore per l’arte e il suo modo di divertirsi in ogni occasione lo rendono sempre giovane. Non che non lo sia, ma ha sicuramen ...