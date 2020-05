Il numero dei nuovi poveri è più che raddoppiato, dice la Caritas (Di sabato 2 maggio 2020) Il numero dei "nuovi poveri" è raddoppiato: 38.580, un incremento pari al 105%. Lo rende noto la Caritas Italiana che ha condotto un monitoraggio tra 101 Caritas diocesane, pari al 46% del totale, nel periodo tra il 9 e il 24 aprile. Dalla rilevazione quindi "si conferma, come anticipato nei giorni scorsi, il raddoppio delle persone che per la prima volta si rivolgono ai Centri di ascolto e ai servizi delle Caritas diocesane rispetto al periodo di pre-emergenza". "Cresce la richiesta di beni di prima necessità, cibo, viveri e pasti a domicilio, empori solidali, mense, vestiario, ma anche la domanda di aiuti economici per il pagamento delle bollette, degli affitti e delle spese per la gestione della casa. Nel contempo, aumenta il bisogno di ascolto, sostegno psicologico, di compagnia e di orientamento per le pratiche burocratiche legate alle misure di sostegno e di ... Leggi su agi Buoni spesa - ecco quanto spetta in base al numero dei familiari

