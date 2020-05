“Il Milan deve temere gli allenatori scarsi non gli stranieri”: il consiglio di Ancelotti (Di sabato 2 maggio 2020) Il futuro del calcio italiano è in dubbio, ma anche quello della panchina del Milan è tutt’altro che delineato. Chi di rossonero se ne intende è sicuramente Carlo Ancelotti che, in una diretta Instagram con il giornalista Carlo Pellegatti, ha parlato proprio di questo tema: “Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi, non quelli stranieri. Fortunatamente ne hanno scelti tanti bravi, la fortuna di un allenatore è legata a una società di essere solida”. Poi il discorso si incentra su Ralf Rangnick, nome più volte accostato al Milan: “Ci siamo incontrati quando ero in Germania. Non lo conosco, da quello che leggo era innamorato del Milan di Sacchi, ma la sua metodologia non la conosco”. “Ho paura del Coronavirus, ma voglio giocare”: il calciatore del Milan si racconta David Beckham, lo shopping ... Leggi su calcioweb.eu A Milano polmoniti sospette nei bambini già da gennaio : “Il Coronavirus potrebbe essersi diffuso prima tra i più piccoli”

Lombardia - Task force : “Il Coronavirus era giunto a Milano il 26 gennaio”

Sono le Venti (Nove) - da Milano alle Marche : gli ospedali in Fiera di Bertolaso rischiano il flop. “Il Covid è malattia sistemica. Serve presidio vero” (Di sabato 2 maggio 2020) Il futuro del calcio italiano è in dubbio, ma anche quello della panchina delè tutt’altro che delineato. Chi di rossonero se ne intende è sicuramente Carloche, in una diretta Instagram con il giornalista Carlo Pellegatti, ha parlato proprio di questo tema: “Aldevono spaventare gli, non quelli stranieri. Fortunatamente ne hanno scelti tanti bravi, la fortuna di un allenatore è legata a una società di essere solida”. Poi il discorso si incentra su Ralf Rangnick, nome più volte accostato al: “Ci siamo incontrati quando ero in Germania. Non lo conosco, da quello che leggo era innamorato deldi Sacchi, ma la sua metodologia non la conosco”. “Ho paura del Coronavirus, ma voglio giocare”: il calciatore delsi racconta David Beckham, lo shopping ...

PietroMazzara : LA PARTITA DEL GIORNO - 2 maggio 2007, Milan-Manchester United 3-0. A Milano piove, ma è quell’atmosfera che render… - SkySport : ??? 'LA PARTITA PERFETTA” ??? ? #AccaddeOggi: #2maggio 2007 Il Milan incanta San Siro e ribalta il 3-2 dell'andata co… - PietroMazzara : “Domani non voglio vedere nessuna bandiera del Milan” disse Maradona il 30 aprile 1988. Il giorno dopo, una doppiet… - infoitsport : Jovic, per il Milan avrebbe tutti i requisiti in regola tranne uno - larocri76 : RT @notiziasportiva: Ancelotti: 'Il #Milan deve temere gli allenatori scarsi, non gli stranieri' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Milan Galliani e Sacchi: “Dopo 30 anni il nostro Milan è ancora un esempio” La Gazzetta dello Sport