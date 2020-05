Emergenza Coronavirus: diminuisce il numero dei contagiati e delle persone ricoverate, ma aumentano i morti (Di sabato 2 maggio 2020) E’ stato pubblicato il consueto bollettino valido per l’Emergenza Coronavirus, ecco tutti i dettagli che riguardano la situazione in Italia con i dati aggiornati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 474 morti, ben 1.665 guariti e appena 1.900 nuovi casi su 55.412 tamponi. Oggi il 3,4% dei test è risultato positivo. Anche oggi i nuovi casi sono concentrati esclusivamente nelle 5 Regioni più colpite del Nord: 533 in Lombardia, 495 in Piemonte, 206 in Emilia Romagna, 186 in Liguria e 126 in Veneto. Al Sud la situazione è molto più rosea: oggi 0 casi in Calabria, 1 in Molise, 2 in Basilicata e ... Leggi su calcioweb.eu Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

Coronavirus - cosa ci sarà nel decreto Aprile : bonus e reddito d’emergenza

Ornella Vanoni/ L'emergenza Coronavirus : "Sono chiusa perchè si deve fare - ma..." (Di sabato 2 maggio 2020) E’ stato pubblicato il consueto bollettino valido per l’, ecco tutti i dettagli che riguardano la situazione in Italia con i dati aggiornati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 474 morti, ben 1.665 guariti e appena 1.900 nuovi casi su 55.412 tamponi. Oggi il 3,4% dei test è risultato positivo. Anche oggi i nuovi casi sono concentrati esclusivamente nelle 5 Regioni più colpite del Nord: 533 in Lombardia, 495 in Piemonte, 206 in Emilia Romagna, 186 in Liguria e 126 in Veneto. Al Sud la situazione è molto più rosea: oggi 0 casi in Calabria, 1 in Molise, 2 in Basilicata e ...

virginiaraggi : Oltre 18mila cittadini hanno scelto la procedura online per presentare la domanda per il Bonus Affitto, un contribu… - virginiaraggi : Oggi è il #1maggio, la Festa dei Lavoratori. In questo 2020, segnato dall’emergenza coronavirus, è doveroso dedicar… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il premier @GiuseppeConteIT si scusa per i ritardi dei pagamenti per far fronte all'emergenza e pro… - bgrtln93 : RT @GiovaAlbanese: Paulo #Dybala ha donato la maglia indossata nell'ultima gara #JuveInter all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo, im… - infoitinterno : Emergenza Coronavirus, Toti: “Da giorni si è appiattita la curva dei decessi, i dati confermano che l’epidemia sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Emergenza Coronavirus, a Gorla Maggiore prove di dialogo fra maggioranza e opposizione Varesenews Coldiretti: "Più attenzione al benessere in tavola, alle stelle i prezzi di frutta e verdura"

Schizzano alle stelle i prezzi di frutta e verdura durante l'emergenza coronavirus. Gli aumenti della vendita al dettaglio variano dal 31% dei kiwi al 24% delle arance fino al 12% delle mele, cifre sp ...

Bonus fino a 600 euro per lavoratori domestici: ecco a chi tocca

Roma – Un bonus fino a 600 euro per i lavoratori domestici nel nuovo decreto Itali per emergenza coronavirus. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più c ...

Schizzano alle stelle i prezzi di frutta e verdura durante l'emergenza coronavirus. Gli aumenti della vendita al dettaglio variano dal 31% dei kiwi al 24% delle arance fino al 12% delle mele, cifre sp ...Roma – Un bonus fino a 600 euro per i lavoratori domestici nel nuovo decreto Itali per emergenza coronavirus. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più c ...