Coronavirus e scuola, Azzolina: da settembre suddivisione delle classi, metà studenti per metà settimana (Di sabato 2 maggio 2020) “Non abbiamo mai parlato di doppi turni” per la ripresa della scuola a settembre. Lo ha sottolineato il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a Skytg24 spiegando che l’ipotesi è quella di dividere le classi: “la metà degli studenti per metà settimana” andrebbe a scuola, poi l’altra metà, e comunque si terrebbero sempre gli studenti che sono a distanza “collegati, così la socialità resta”. Il quadro, però, è ancora tutto da delineare. Intanto “da lunedì molti italiani torneranno a lavorare e bisognerà dare risposte immediate alle molte famiglie con bambini piccoli. Insieme al ministro Bonetti stiamo lavorando ad un protocollo per far sì che piccoli gruppi di bambini, quattro massimo cinque, possano essere seguiti. Tutto ciò in ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Lucia Azzolina : “A settembre si deve tornare a scuola”

Dall'ossessione per i termini medici a quella per la panificazione, la sociolinguista Vera Gheno spiega come questo momento storico ha cambiato il nostro modo di esprimerci e raccontarci L’esplosione ...

ROMA – A settembre si torna a scuola. Si torna ma con le classi divise. Metà classe farà lezione in aulae metà seguirà il tutto da casa. “A settembre si deve tornare a scuola, gli studenti hanno dirit ...

