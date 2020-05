Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico: mistero finito? (Di sabato 2 maggio 2020) Kim Jong-un è riapparso. Sorridente. In un’immagine taglia il tradizionale nastro rosso delle grandi inaugurazioni, nelle altre sorride tra i funzionari di regime. Il leader nordcoreano torna così a farsi vedere in pubblico dopo oltre venti giorni, senza apparenti segnali di malattia, malgrado negli ultimi giorni le speculazioni intorno al suo stato di salute si erano spinte fino a parlare della sua morte. Leggi su vanityfair Corea del Nord - Kim Jong Un è vivo : la foto dopo 20 giorni di silenzio

Corea del Sud - dopo tre settimane riappare in pubblico Kim Jong-un

Kim Jong-un è riapparso in pubblico? Ancora mistero sulla sorte del leader nordcoreano (Di sabato 2 maggio 2020) Kim Jong-un è riapparso. Sorridente. In un’immagine taglia il tradizionale nastro rosso delle grandi inaugurazioni, nelle altre sorride tra i funzionari di regime. Il leader nordcoreano torna così a farsi vedere in pubblico dopo oltre venti giorni, senza apparenti segnali di malattia, malgrado negli ultimi giorni le speculazioni intorno al suo stato di salute si erano spinte fino a parlare della sua morte.

riotta : Ma editorialisti che ogni giorno firmano articoli sul governo in prima pagina possono poi aderire a un manifesto pr… - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane #CoreadelNord - repubblica : Corea del Nord, media Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni [aggiornamento delle 23:45] - Sputtaniamotutt : RT @MT_Meli_: Un gruppo di intellettuali ha firmato un appello affinché si smetta di criticare il Presidente del Consiglio? Quando mai si è… - miriarized : RT @flpsq: Kim non muore si rivede -