Con il calcio forzatamente fermo l’interesse è tutto rivolto al mercato

Ultime Notizie dalla rete : Con calcio L'ex azzurro Maggio sta con Gravina: «Riapriamo il calcio» Il Napoli Online Mourinho ricorda: “Sono l’unico che ha vinto il campionato in Inghilterra, Spagna e Italia”

In attesa di capire se il calcio ripartirà, José Mourinho ha rivendicato i suoi successi e con orgoglio, e un pizzico di presunzione, i suoi trionfi e ha voluto ricordare che lui è l'unico allenatore ...

Giochiamo 124 partite? I conti:

G iocare, non giocare. Il mondo del calcio è diviso. C’è chi vorrebbe giocare a tutti i costi, perché un’occasione così non gli ricapita più (ogni riferimento alla Lazio è puramente voluto). E chi non ...

