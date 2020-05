Ascolti TV | Venerdì 1 maggio 2020 Pane e Libertà 13 5% batte Contagion 12 4%

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 2 maggio 2020) Concerto 1Nella serata di ieri, venerdì 1, su Rai1e Libertà – Giuseppe di Vittorio ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il filmha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share. A seguire The Rookie ha convinto .000 spettatori con il %. Su Italia 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il Concerto del Primoha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del % (qui glidello scorso anno). Su Rete4 alizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove I Migliori di Fratelli ...