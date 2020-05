Ancora antenne telefoniche incendiate in Italia a causa del 5G

its_sven__ : @thisissimo 5.4 pollici con 5G = batteria striminzita e autonomia insignificante, siamo ancora agli esordi con la t… - MaurizioVoltini : @autarkeya1943 @MariaLu91149151 Gradirei si spiegasse meglio l'oggetto del discorso: fanno bene a bruciare le anten… - MauLazio29 : @PaolaSimonin @Signorino978 @ILARIA76074933 @chiossimanuela2 Tu chiamala se vuoi.....islamizzazione? Tanto continua… - amti_ange : 6) molti non hanno ancora capito cosa succede e/o se ne strafottono; 7) molta gente che credevo in gamba si beve qu… - bigio1969 : RT @danieleverone11: MA NON L AVETE ANCORA CAPITO CI VOGLIONO TENERE RINCHIUSI FINO A CHE NON È PRONTA L APPLICAZIONE CON I 5G DI NOTTE MON… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora antenne

Universo Free

Da ieri mattina è cambiato il panorama di via Pietro Micca ad Asti. In prossimità della confluenza con via Arò, in un terreno di proprietà del Comune, in quattro e quattr’otto (e per giunta, ancora in ...2018 Annunci smart. Nel dicembre 2018 si annunciava che sarebbe stata la Sardegna la prima regione a dare “il via alla rivoluzione smart per trasformare le città italiane ed europee in luoghi più inte ...