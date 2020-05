Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 1° maggio 2020: la scelta di Gemma e Giovanna (Di venerdì 1 maggio 2020) Ritorna la versione originale di Uomini e Donne A differenza degli anni passati, anche oggi pomeriggio Primo maggio, anche se è festivo va in onda Uomini e Donne. Sarà l’ultimo appuntamento settimanale ma anche di questa sfortunata versione. Infatti da lunedì prossimo il dating show di Maria De Filippi tornerà con i protagonisti che arrivano solamente dal Lazio per via delle norme contro il Covid-19, e soprattutto all’interno dello studio. L’esperimento di Queen Mary e gli autori non ha portato ai risultati sperati. Oltre agli ascolti deludenti, praticamente un vero e proprio flop, i telespettatori di Canale 5 si sono stancati di vedere solamente Giovanna Abate e in particolare Gemma Galgani, che negli ultimi giorni sembra essersi infatuata di un 26enne. Ma cosa accadrà nella puntata finale? Uomini e Donne: ecco dove eravamo ... Leggi su kontrokultura Uomini e Donne anticipazioni - cosa vedremo oggi : Sammy torna da Giovanna?

Uomini e Donne : Veronica Burchielli e il suo difficile passato

Uomini e Donne - il ritorno di Sossio e Ursula : le parole della coppia (Di venerdì 1 maggio 2020) Ritorna la versione originale diA differenza degli anni passati, anchepomeriggio Primo, anche se è festivo va in onda. Sarà l’ultimo appuntamento settimanale ma anche di questa sfortunata versione. Infatti da lunedì prossimo il dating show di Maria De Filippi tornerà con i protagonisti che arrivano solamente dal Lazio per via delle norme contro il Covid-19, e soprattutto all’interno dello studio. L’esperimento di Queen Mary e gli autori non ha portato ai risultati sperati. Oltre agli ascolti deludenti, praticamente un vero e proprio flop, i telespettatori di Canale 5 si sono stancati di vedere solamenteAbate e in particolareGalgani, che negli ultimi giorni sembra essersi infatuata di un 26enne. Ma cosa accadrà nella puntata finale?: ecco dove eravamo ...

istat_it : A marzo occupazione in calo rispetto a febbraio (-27 mila). Diminuiscono sia gli uomini (-9 mila) sia le donne (-18… - uominiedonne : #UominieDonne torna in studio con tutti i suoi ospiti da lunedì 4 Maggio alle 14.45 su Canale 5 ???? - AmiciUfficiale : Ecco il primo indizio per indovinare i quattro giudici di #AmiciSpeciali: saranno due uomini e due donne! Fate i vo… - robbyfox21 : RT @editoreruggeri: Donne e uomini liberi non possono consentire all'autocrate di turno dire 'vi consento' - margy_76 : RT @Misurelli77: Era una bella giornata di sole il 1Maggio del '47 a Portella della ginestra Uomini,Donne e Bambini festeggiavano la giorna… -