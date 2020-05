Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 11:10 (Di venerdì 1 maggio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il primo maggio è ora di ripartire il governo di indicazioni chiare le regioni collaborino i cittadini siano responsabili lavori alla base di libertà e dignità al momento di superare storici ritardi Ha detto il capo dello Stato e sul primo maggio ha parlato anche il papa Francesco Questa mattina nell’omelia della messa a Santa Marta annesso manchi il lavoro tutti abbiano la giusta retribuzione ha detto Sentiamo il Santo Padre oggi ci vediamo a tanti uomini e donne credenti e non credenti con me ma non oggi la giornata dei Lavoratori è tornata dal lavoro per coloro cheavere una giustizia nel lavoro per coloro che imprenditori bravi che portano avanti il congestizia anche se ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luigi Di Maio : “Grazie a chi ha tenuto acceso il motore dell’Italia”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : la CEI dialoga con il Governo

