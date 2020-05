"Tu sei roba mia", il regalo di Totti alla Blasi non piace. Piovono insulti sul capitano - (Di venerdì 1 maggio 2020) Francesca Galici Gesto di grande romanticismo da parte di Francesco Totti verso sua moglie nel giorno del suo compleanno ma un dettaglio ma infuriare il web Il 28 aprile è stato il compleanno di Ilary Blasi. Una festa diversa, senza party e invitati a causa del coronavirus. Un compleanno in quarantena condiviso con centinaia di migliaia di italiani che sono nati tra marzo e aprile. Certo, non tutti possono trascorrere il loro compleanno in compagnia di Francesco Totti e, soprattutto, non tutte le donne hanno la fortuna di avere al loro fianco un uomo innamorato che ancora le corteggia come il primo giorno. Il regalo dell'ex capitano della Roma per sua moglie ha raccolto molti applausi tra il popolo del web ma non sono mancate le critiche per quelle parole che, a molti, sono sembrate quasi offensive nei confronti della moglie. Ancora il Paese è in lockdown, ... Leggi su ilgiornale Ilary Blasi compie gli anni - la romantica serata organizzata da Totti : "Sei roba mia"

Coronavirus - l’Oms : “Improbabile il vaccino prima di fine anno. Sei criteri per allentare il lockdown”

Ludovica Pagani Instagram - curve sinuose accarezzate dalle onde : «Tu sei tanta roba!» (Di venerdì 1 maggio 2020) Francesca Galici Gesto di grande romanticismo da parte di Francescoverso sua moglie nel giorno del suo compleanno ma un dettaglio ma infuriare il web Il 28 aprile è stato il compleanno di Ilary. Una festa diversa, senza party e invitati a causa del coronavirus. Un compleanno in quarantena condiviso con centinaia di migliaia di italiani che sono nati tra marzo e aprile. Certo, non tutti possono trascorrere il loro compleanno in compagnia di Francescoe, soprattutto, non tutte le donne hanno la fortuna di avere al loro fianco un uomo innamorato che ancora le corteggia come il primo giorno. Ildell'exdella Roma per sua moglie ha raccolto molti applausi tra il popolo del web ma non sono mancate le critiche per quelle parole che, a molti, sono sembrate quasi offensive nei confronti della moglie. Ancora il Paese è in lockdown, ...

LucaBizzarri : “Bel discorso, dai, tutto sommato, in italiano, dai che tu sei bravo a fare ste robe qui. Ecco io toglierei la roba… - mc_far : RT @LucaBizzarri: “Bel discorso, dai, tutto sommato, in italiano, dai che tu sei bravo a fare ste robe qui. Ecco io toglierei la roba sui m… - pau1114 : RT @LucaBizzarri: “Bel discorso, dai, tutto sommato, in italiano, dai che tu sei bravo a fare ste robe qui. Ecco io toglierei la roba sui m… - Mau13pol : RT @LucaBizzarri: “Bel discorso, dai, tutto sommato, in italiano, dai che tu sei bravo a fare ste robe qui. Ecco io toglierei la roba sui m… - Alessia11594021 : RT @LucaBizzarri: “Bel discorso, dai, tutto sommato, in italiano, dai che tu sei bravo a fare ste robe qui. Ecco io toglierei la roba sui m… -

Ultime Notizie dalla rete : sei roba "Tu sei roba mia", il regalo di Totti alla Blasi non piace. Piovono insulti sul capitano ilGiornale.it Serie A, cosa succede in caso di stop? Le linee guida della Figc

L’intenzione della Lega di Serie A e della Figc è di provare a tutti i costi di chiudere regolarmente la stagione, ma dopo l’esempio francese si iniziano a tracciare le linee guida per un piano B. In ...

A 26 anni dalla sua morte, Ayrton Senna ci insegna ancora qualcosa

Sono passati ormai 26 anni da quel primo maggio del 1994, quando un incidente durante il Gran Premio di San Marino causò la morte del pilota Ayrton Senna. Questo campione rimane però una fonte di ispi ...

L’intenzione della Lega di Serie A e della Figc è di provare a tutti i costi di chiudere regolarmente la stagione, ma dopo l’esempio francese si iniziano a tracciare le linee guida per un piano B. In ...Sono passati ormai 26 anni da quel primo maggio del 1994, quando un incidente durante il Gran Premio di San Marino causò la morte del pilota Ayrton Senna. Questo campione rimane però una fonte di ispi ...