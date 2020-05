Niente sconti all’onorevole se elude le norme anti-Covid. Un deputato leghista era entrato in Aula con la febbre a 37.7. Il questore M5S D’Uva: “I deputati non sono sopra le regole” (Di venerdì 1 maggio 2020) Sembra incredibile ma mentre gli italiani seguono diligentemente le misure anti Covid-19, in Parlamento c’è chi non ha dato il buon esempio e l’ha pure fatta franca. Un giochetto, quello che ha permesso ad un deputato leghista di entrare in Aula nonostante il termoscanner segnasse 37.7, che da ieri non si potrà più ripetere grazie al questore M5s di Montecitorio, Francesco D’Uva. Come spiegato dal grillino: “Quella che stiamo attraversando è una situazione letteralmente senza precedenti, e lo è anche alla Camera dei Deputati”, “ci stiamo dotando di misure di prevenzione sempre al passo con le evoluzioni dello scenario”. “Davanti, però, alla mancanza di collaborazione di alcuni colleghi abbiamo dovuto prevedere l’applicazione delle sanzioni disciplinari anche a chi viola le misure ... Leggi su lanotiziagiornale Inter - niente sconti per Lautaro : servono almeno 90 milioni cash

Ultime Notizie dalla rete : Niente sconti Inter, niente sconti per Lautaro: servono almeno 90 milioni cash Calcio News 24 “Traditi dallo Stato e dalle banche. Non abbiamo niente da festeggiare”

Non fa sconti Aldo Cursano, vicepresidente vicario della Fipe – Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, in occasione della festa dei lavoratori “Questo primo maggio non c’è proprio nulla da festeg ...

Niente aiuti al turismo, migliaia di imprese verso il tracollo

Sono migliaia le aziende turistiche che operano in Sardegna e che creano quel volano economico pari al 7 per cento del Pil regionale. L'industria turistica insieme a tutta filiera che le gravita... So ...

