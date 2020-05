Maggio 2020, tra anniversari ed eventi (Di venerdì 1 maggio 2020) 1 Maggio Si celebra oggi la Festa dei Lavoratori, introdotta in Europa per la prima volta nel 1890, come forma di protesta per le condizioni lavorative e per spronare il dibattito pubblico intorno alle problematiche del mondo del lavoro. Cinque anni fa, l'inizio di Expo 2015 a Milano, il gigantesco evento dedicato al cibo e alla nutrizione che ha cambiato il volto della città lombarda. 2 Maggio Si celebra oggi il World Password Day, per ricordare l'importanza di pin e codici di sicurezza, e la Giornata mondiale dei blogger. Nel 1945, la presa di Berlino da parte dei sovietici che mette fine alla seconda guerra mondiale. Due giorni dopo il suicidio di Adolf Hitler e Eva Braun, l'Armata Rossa prende il controllo completo della capitale tedesca, occupando il Reichstag e issando la bandiera rossa sulla Porta di Brandeburgo. Compie 45 anni David Beckham. 3 Maggio Oggi è ... Leggi su gqitalia Oroscopo Paolo Fox oggi venerdì 01 maggio 2020

