L’occupazione appena cominciata è già finita Sergio Endrigo ci perdonerà

(Di venerdì 1 maggio 2020) Era il mio orgoglio, la tua allegria. Potrebbe concludere qualche elettore del Carroccio applicando la melodia di Canzone per te diall’occupazione Lega, iniziata il 29 aprile nel pomeriggio, proseguita – con qualche piccola defezione – nella notte tra il 29 e il 30 e smantellata il 1° maggio perché, a quanto pare, ci sarebbero stati timidi segnali da parte del governo per le spiegazioni richieste dai deputati e dai senatori guidati da Matteo Salvini su come sarà gestita la fase 2 di questo coronavirus. LEGGI ANCHE > Fratelli d’Italia non condivide l’occupazione del parlamento da parte della Lega Occupazione Lega sospesa ufficialmente L’occupazione, insomma, è-già-fi-ni-taaa, come avrebbe cantato l’indimenticabile chansonnier. A quanto pare, la Lega avrebbe ravvisato da ...