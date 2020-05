(Di venerdì 1 maggio 2020) È bastato il minimo schiudersi di uno spiraglio, l'allentamento della morsa che ci ha accompagnato per mesi, per rischiare di disperdere un risultato importante. Sintetizzabile...

alvaromoretti : Azzerare i giochi, il Paese è uno – L'analisi di @VirmanCusenza - ilmessaggeroit : RT @VirmanCusenza: #Governatori e #Stato L’analisi/ Azzerare i giochi, il Paese è uno – di @VirmanCusenza - VirmanCusenza : #Governatori e #Stato L’analisi/ Azzerare i giochi, il Paese è uno – di @VirmanCusenza - zazoomblog : L?analisi- Azzerare i giochi il Paese è uno ? di Virman Cusenza - #L?analisi- #Azzerare #giochi #Paese - zazoomnews : L?analisi- Azzerare i giochi il Paese è uno ? di Virman Cusenza - #L?analisi- #Azzerare #giochi #Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Lanalisi Azzerare

Il Messaggero

Come pure non viene detto che solo con l’adozione di più efficienti sistemi di prevenzione, come cani da guardiania e recinzioni elettrificate, si possono limitare, fino ad azzerare i casi di ...È bastato il minimo schiudersi di uno spiraglio, l'allentamento della morsa che ci ha accompagnato per mesi, per rischiare di disperdere un risultato importante. Sintetizzabile così: ciò che per setti ...